Подростков из поселка Ровеньки после скандальной истории отправить в центр временного содержания при МВД, пишет «Бел.Ру» со ссылкой на главу района Татьяну Киричкову.

Инцидент произошел в начале августа. Сообщалось, что компания якобы заставила мальчика выполнить действия сексуального характера. Происходящее попало на видео.

Киричкова уточнила, что власти планируют провести с детьми профилактическую работу.

В возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку участники событий не достигли 14-летнего возраста. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что следствие разберется в ситуации, а виновные понесут наказание.