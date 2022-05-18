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Среда, 18 мая, 2022

Белгородцы попросили Гладкова не запрещать продажу алкоголя во время выпускных

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Белгородцы попросили Гладкова не запрещать продажу алкоголя во время выпускных

В ходе прямой линии губернатора Белгородской области попросили не запрещать продажу алкоголя во время выпускных, пишет Бел.Ру.

С таким предложением выступила местная жительница. Она считает, что в случае запрета люди пойдут покупать суррогатный алкоголь. Кроме того, как отметила женщина, продажа спиртного не будет запрещена в ресторанах. Однако чиновник пояснил, что отменить запрет невозможно, поскольку это общая практика.

«Когда проходят большие мероприятия с большим количеством людей, в том числе выпускные вечера, запрещается продажа алкоголя. Это элементарные нормы безопасности, которые очень эффективны», – пояснил Гладков.

Глава региона заключил, что эта мера является необходимой и вынужденной.

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