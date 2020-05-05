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Как распознать фальшивку и не стать жертвой мошенников

В последнее время на распространении фальшивомонетничества весьма сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической и оргтехники.

Чаще всего преступники подделывают 1000-рублевые купюры, изготовленные способом цветной капельно-струйной и лазерной печати с использованием компьютерного оборудования.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, большинство преступлений быстро раскрывается благодаря правильным первоначальным действиям граждан, распознавшим фальшивку, запомнивших приметы и своевременно сообщивших о факте сбыта в районное отделение МВД.

Чаще всего фальшивки сбывают на рынках, в коммерческих киосках, АЗС, предприятиях малого бизнеса.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила:

– не разменивайте купюры незнакомым лицам;

– при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке;

– не покупать валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу;

– если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;

– совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;

– снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;

– если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

– поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;

– выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

– металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;

– при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;

– цветной, переливающий герб г. Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Если Вы стали жертвой злоумышленников или заметили факт сбыта фальшивых денег, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102/112 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.

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