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91 первокурсник принял присягу в филиале Московского университета МВД России

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Фото: правительство Рязанской области

22 сентября в Рязани состоялась церемония принятия присяги в филиале Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.

Курсанты будут обучаться трем специальностям: правовое обеспечение национальной безопасности, правоохранительная деятельность и экономическая безопасность.

Заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник Андрей Храпов, приехавший лично поздравить первокурсников, отметил, что, приняв присягу, они берут на себя обязанности представителя государственной власти в борьбе с преступностью и охране правопорядка.

Быть успешными в профессии невозможно без преданности избранному делу, понимания его значимости для общества и готовности выполнять служебный долг там, где это требуют интересы национальной безопасности,

– сказал Храпов.

Первый зампред регионального правительства Анна Рослякова поздравила первокурсников от имени губернатора Павла Малкова:

Вне зависимости от рода деятельности и служебных задач, всегда помните о том, что народ России, все жители, на вас полагаются. Рассчитывают на то, что они находятся под надёжной защитой.

Курсанты прошли по плацу торжественным маршем, состоялись показательные выступления учащихся вуза, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

91 первокурсник принял присягу в филиале Московского университета МВД России
91 первокурсник принял присягу в филиале Московского университета МВД России
91 первокурсник принял присягу в филиале Московского университета МВД России
91 первокурсник принял присягу в филиале Московского университета МВД России

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