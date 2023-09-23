91 первокурсник принял присягу в филиале Московского университета МВД России

22 сентября в Рязани состоялась церемония принятия присяги в филиале Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.
Курсанты будут обучаться трем специальностям: правовое обеспечение национальной безопасности, правоохранительная деятельность и экономическая безопасность.
Заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник Андрей Храпов, приехавший лично поздравить первокурсников, отметил, что, приняв присягу, они берут на себя обязанности представителя государственной власти в борьбе с преступностью и охране правопорядка.
Первый зампред регионального правительства Анна Рослякова поздравила первокурсников от имени губернатора Павла Малкова:
Курсанты прошли по плацу торжественным маршем, состоялись показательные выступления учащихся вуза, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.