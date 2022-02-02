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Среда, 2 февраля, 2022

22-летнего рязанца приговорили к условному сроку за оборудование закладок с наркотиками

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22-летнего рязанца приговорили к условному сроку за оборудование закладок с наркотиками

Александр Ильин
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В Рязани суд приговорил жителя областного центра 2000 года рождения к условному сроку за оборудование закладок с наркотиками для последующего сбыта, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. 

Следствие и суд установили, что летом 2021 года обвиняемый совместно с младшим братом и их общей знакомой оборудовал в Рязани и области тайники –«закладки». 

В ходе предварительного следствия молодой человек дал признательные показания, активно содействовал следствию, в связи с чем с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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В итоге суд назначил рязанцу наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении других фигурантов рассматривается в суде по существу.

«Незаконный сбыт наркотических средств наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. Уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста. За хищение и вымогательство наркотических средств и психотропных веществ уголовная ответственность наступает с 14 лет», — пояснили в СК.

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