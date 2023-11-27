19-летний парень забил прохожего, отказавшегося дать сигарету в Воронеже

В Воронеже 19-летнего парня суд признал виновным в смертельном избиении местного жителя и причинении лёгкого вреда здоровью мужчины. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Вечером 14 марта 2022 года молодой человек шёл вместе с другом по улице Семилукской. По дороге нетрезвые парни встрели незнакомого 52-летнего мужчину. Прохожий отказался дать сигарету, произошёл конфликт. Во время ссоры осуждённый жестоко избил оппонента. От полученных ран пострадавший скончался через 2 дня в больнице.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Кроме того, подсудимый избил стеклянной бутылкой и руками 35-летнего мужчину, пытавшегося заступиться за избиваемого. Он также был госпитализирован, но получил лёгкий вред здоровью.

На предварительном следствии следствии признал вину. По ходатайству органов следствия судом в отношении него избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил молодого человека к 8 годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.