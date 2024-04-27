В Рязанской области завершено расследование убийства

Сасовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Кадомского района, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

25 февраля 2024 года мужчина находился в гостях у своего соседа. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в ходе которой гость нанес хозяину жилища более 15 ножевых ударов в область шеи, груди и живота. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.