118 пожаров ликвидировано в Рязанской области за неделю

За период с 8 по 14 мая в Рязанской области ликвидировано 118 пожаров, из них: 26 техногенных, 92 загорание сухой травянистой растительности и мусора. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Огонь уничтожил и повредил 27 строений и 2 единицы техники. На пожарах погибли 4 человека, пострадали двое.

8 мая на пожаре в селе Глебово Путятинского района пострадал мужчина 1974 года рождения, он госпитализирован.

8 мая на пожаре в селе Муравлянка Сараевского района погибли мужчина 1976 года рождения и женщина 1976 года рождения.

10 мая на пожаре в селе Сысои Сараевского района погибла женщина 1965 года рождения.

10 мая на пожаре в деревне Бражкино Рыбновского района погибла женщина 1955 года рождения.

12 мая на пожаре в Касимове пострадал мужчина 1987 года рождения, он госпитализирован.

По данным на 15 мая, Рязанская область входит в тройку по количеству и площади лесных пожаров в Центральном федеральном округе.