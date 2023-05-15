Понедельник, 15 мая, 2023
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Рязанская область остаётся на 3-м месте в ЦФО по числу лесных пожаров

Татьяна Проводина
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Рязанская область по-прежнему занимает 3-ю строчку в Центральном федеральном округе по количеству лесных пожаров с начала сезона. Это следует из данных Авиалесоохраны на 15 мая.

С начала года в регионе зафиксировано 9 лесных пожаров. Огонь прошёл 36,15 гектаров – это также третий показатель в ЦФО.

Больше всего очагов возгораний – 72 – зарегистрировано в Московской области. Там огнём пройдено 157,68 гектаров.

В Рязанской области особый противопожарный режим с запретом посещения лесов действует с 26 апреля.

МЧС предупреждало о высоком классе пожарной опасности в регионе с 15 по 17 мая.

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