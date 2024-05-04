316 человек оштрафовали в Рязани за езду по газонам

С начала года административные комиссии при администрации города Рязани привлекли к ответственности 316 человек. Они должны выплатить штрафы на общую сумму 343 тысячи рублей за заезд на газоны, которые расположены на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и за стоянку на участках с зелёными насаждениями.

Согласно правилам благоустройства территорий и городских округов, на придомовых территориях нельзя заезжать, останавливаться и парковать автомобили на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелёными насаждениями, а также на контейнерных площадках.

Также запрещено ездить на автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, скутерах, квадроциклах и лошадях по газонам и цветникам, которые расположены на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.