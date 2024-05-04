Какие продукты нельзя святить на Пасху

В праздник Пасхи существует ряд предметов, которые не принято освящать в церкви. К ним относятся алкогольные напитки, кровяная колбаса, любые материальные блага, а также ножи и ножницы, сообщает «АиФ».

Протоиерей Владимир Кашлюк, руководитель пресс-службы Крымской митрополии, объясняет, что в храм запрещено приносить колбасу и спиртные напитки, кроме кагора. Кагор чаще всего жертвуют на будущую евхаристию, которая будет совершаться в пасхальные дни.

Протоиерей Андрей Лоргус, в свою очередь, отмечает, что освящают не только яйца, куличи и творожные пасхи. Освящению подлежат и изделия из несырого мяса, такие как окорок, колбаса и сыры. Однако их следует приносить не в саму церковь, а в место перед храмом, где проводится освящение. Для этого существуют специальные молитвы. Также можно принести вино, мясо и сало, которые также подлежат освящению.

Кроме того, нет смысла освящать фрукты и овощи, так как они разрешены в пост и не нуждаются в освящении.

Стоит внимательно отнестись к термонаклейкам, предупреждают священнослужители. Во-первых, в них яйца портятся в разы быстрее, во-вторых, нередко наклейки имеют изображения Христа, святых, храмов, которые после чистки яйца бездумно попадают в мусор, что недопустимо.

В 2024 году Пасха будет отмечаться 5 мая.