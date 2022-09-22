Жительницы Касимова и Рязанского района фиктивно поставили на учёт в своих домах пятерых иностранных граждан

В Касимове и Рязанском районе местные жительницы фиктивно поставили на учёт 5 иностранцев. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Миграционные преступления пресекли сотрудники подразделения по вопросам миграции вместе с участковыми уполномоченными полиции.

В Касимове 31-летняя женщина фиктивно поставила на учёт в своём доме трёх граждан Республики Армения от 21 до 43 лет. А жительница посёлка Дядьково в Рязанском районе фиктивно поставила на учёт 56-летнюю гражданку Узбекистана и 51-летнего гражданина Азербайджана.

В отношении злоумышленниц возбуждены уголовные дела. Им грозит серьёзный штраф.

В управлениях ФСБ и МВД по Рязанской области жителям напоминают, что фиктивная постановка иностранцев на учёт – не только уголовно наказуемое деяние. Такие действия могут способствовать сокрытию преступников.

Всех, кто располагает сведениями об адресах незаконного проживания иностранцев или фиктивной регистрации мигрантов, просят обращаться в полицию по телефону 02, 102/112 – для мобильных операторов связи или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.