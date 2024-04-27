Суббота, 27 апреля, 2024

Малков рассказал о новых правилах продажи алкоголя в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Павел Малков рассказал об ужесточении правил продажи алкоголя в регионе.

С 1 сентября 2024 года в Рязанской области вводятся новые ограничения на продажу алкоголя.

Основные изменения:

Запрет на совмещение магазина и кафе: магазины, продающие алкоголь, должны будут закрываться в 22:00. Кафе и рестораны смогут работать дольше, но без продажи алкоголя на вынос после 22:00.

Ограничение продажи пива: пиво в общепите смогут продавать только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Ужесточение правил продажи в жилых домах: после 22:00 продавать алкоголь и пиво в многоквартирных домах смогут только рестораны.

По словам Павла Малкова, эти меры позволят снизить количество ночных происшествий: шумные вечеринки и беспорядки в кафе и магазинах, особенно в жилых домах, станут менее распространенными. Люди смогут спокойно спать ночью, не беспокоясь о шуме из соседних заведений.

Ответственные кафе и рестораны, которые не создают проблем для жильцов, не пострадают от новых ограничений.

Новые правила продажи алкоголя в Рязанской области уже получили одобрение со стороны депутатов, правоохранителей, надзорных органов и представителей бизнеса.

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