Малков рассказал о новых правилах продажи алкоголя в Рязани

Губернатор Павел Малков рассказал об ужесточении правил продажи алкоголя в регионе.
С 1 сентября 2024 года в Рязанской области вводятся новые ограничения на продажу алкоголя.
Основные изменения:
Запрет на совмещение магазина и кафе: магазины, продающие алкоголь, должны будут закрываться в 22:00. Кафе и рестораны смогут работать дольше, но без продажи алкоголя на вынос после 22:00.
Ограничение продажи пива: пиво в общепите смогут продавать только рестораны, бары, кафе и буфеты.
Ужесточение правил продажи в жилых домах: после 22:00 продавать алкоголь и пиво в многоквартирных домах смогут только рестораны.
По словам Павла Малкова, эти меры позволят снизить количество ночных происшествий: шумные вечеринки и беспорядки в кафе и магазинах, особенно в жилых домах, станут менее распространенными. Люди смогут спокойно спать ночью, не беспокоясь о шуме из соседних заведений.
Ответственные кафе и рестораны, которые не создают проблем для жильцов, не пострадают от новых ограничений.
Новые правила продажи алкоголя в Рязанской области уже получили одобрение со стороны депутатов, правоохранителей, надзорных органов и представителей бизнеса.