Суббота, 27 апреля, 2024

Участник СВО Головин выдвинулся на довыборы в Рязанскую облдуму

Автор: 7info

Опубликовано

Участник СВО, Герой России Владислав Головин зарегистрирован в качестве участника праймериз «Единой России» на довыборах в Рязанскую областную Думу по 12-му одномандатному округу. Соответствующая информация есть на сайте предварительного голосования.

Головин — старший преподаватель кафедры военно-политической работы в войсках (силах) Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Зарегистрирован как беспартийный.

Участник СВО Головин выдвинулся на довыборы в Рязанскую облдуму

На данный момент также прошли регистрацию и другие участники: Максим Воробьёв, София Кондрашова, Валерий Коновалов, Юлия Петрухина, Анастасия Стрельцова, Елена Титова, Роман Тырин, Олег Юшкин.

Мандат депутата стал свободным после перехода Игоря Мурога в Совет Федерации.

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