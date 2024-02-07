Жительница Касимова украла из дома пенсионерки 50 тысяч рублей

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» раскрыли кражу сбережений из дома 77-летней пенсионерки в поселке Елатьма. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратилась 77-летняя жительница поселка Елатьма и сообщила, что из дома пропали 50 тысяч рублей.

Заявительница рассказала полицейским о том, что накануне ушла из дома на пару часов по делам, а когда вернулась, решила достать из тайника, в котором хранила сбережения, пару купюр. Пенсионерка подняла клеенчатую скатерть на обеденном столе и увидела, что от крупной суммы денег, которая там хранилась, осталась лишь пара мелких банкнот. 50 тысяч рублей пропали.

Оперативники уголовного розыска попросили женщину вспомнить день пропажи денег очень подробно и услышали, что пенсионерка, уходя из дома, заперла входную дверь и повесила ключ в тайном месте на воротах. Как пояснила пожилая женщина, она делает это, чтобы не потерять ключ на улице. Жительница поселка была уверена в том, что этот ключ никто не найдет и никто не заметит ее маневр, хотя она поступала так неоднократно.

Сотрудники полиции убедили потерпевшую, что она поступала неосмотрительно. С улицы могли увидеть место, где спрятан ключ, и воспользоваться незащищенностью дома.

Вскоре оперативники получили сведения, что в Касимове местная жительница похвастала знакомым — «бабушка сама приготовила для нее ключик на гвоздике на воротах». Полицейские проверили эту информацию и выяснили, что к краже денег причастна 32-летняя жительница Касимова. Злоумышленницу разыскали и задержали.

Ранее суд неоднократно признавал эту женщину виновной в совершении квартирных краж. Впервые она украла еще в подростковом возрасте. Позже провела несколько лет в местах лишения свободы.

По предварительной информации, 32-летняя жительница Касимова специально приехала в Елатьму, чтобы выбрать дом для хищения. Рецидивистка ходила по улицам и наблюдала. В какой-то момент она заметила пенсионерку, выходящую из дома. Злоумышленница видела процесс помещения ключа в «тайник» и, дождавшись, когда хозяйка скроется из виду, беспрепятственно проникла в дом, нашла деньги под скатертью и скрылась. При этом она заперла дом и вернула ключ на место. Часть похищенных денег рецидивистка успела истратить, остальное — изъяли полицейские.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.