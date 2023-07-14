Пятница, 14 июля, 2023
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Жителя Ряжска приговорили к 9 годам колонии за убийство

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Жителю Ряжска назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Как сообщает следственный комитет Рязанской области, 4 августа 2022 года около села Ратманово Ряжского района осужденный во время конфликта из-за денежного долга нанес потерпевшему несколько ударов железным прутом в область головы, после чего перевез потерпевшего в лесополосу и скрылся с места преступления. От полученных травм мужчина скончался, его останки были обнаружены только в октябре 2022 года.

Приговором суда жителю Ряжска назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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