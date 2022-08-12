Жители обрушившегося в Омске дома рассказали, что его не признавали аварийным

Жители частично обрушившегося дома в Омске показали РИА Новости трещины в других частях здания и рассказали, что его до сих пор не признавали аварийным.

Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в пятницу в Советском округе Омска, никто не пострадал.

Житель обрушившегося дома показал корреспонденту РИА Новости трещину с другого угла: «Видите, трещина, а если сбоку посмотреть — выпирает. Здесь уже угол осыпается».

Мужчина также показал, как укрепили металлическими листами другой угол дома, который тоже разрушался.

«Видите, обделали? И с той стороны полностью стены переложили. То же самое было, обвалилось, его быстро, оперативно переделали. И все», — объяснил он.

По его словам, жители давно хотят, чтобы дом признали аварийным, но «пока идут суды».

«Нет, его не признают. Как раз мы сегодня звонили насчет этого, и нам сказали, что судятся еще. Не знают, какая компания ремонт будет делать», — рассказал он.

Еще один житель дома добавил, что приходили представители разных компаний, фотографировали.

«Я с работы ехал, останавливаюсь, спрашиваю — когда делать будете? Они все говорили — не знаем, не знаем. Разные компании приходили, и все говорят — не знаем», — отметил собеседник РИА Новости.

Губернатор Омской области Александр Бурков ранее пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей обрушившегося дома.

По его словам, власти знали о проблеме с домом на улице 20 Партсъезда, 53, «но, видимо, ей не придали должную значимость». Впереди, отметил губернатор, «разбор полетов».