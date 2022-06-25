Жители Канищево пожаловались на мусор

Члены Общественной палаты города, специалисты структурных подразделений городской администрации и депутат Рязанской городской Думы по округу № 14 Елена Акимкина встретились с жителями поселка Канищево и обсудили проблему уборки мусора в этом микрорайоне. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Обращение жителей ЖК «Красная горка» по поводу скопления мусора на склонах поймы Оки, в районе озер Монастырское и Заульское, рассматривалось на заседании Общественной палаты 14 июня.

Собравшиеся осмотрели места сбора мусора на территории поселка и отметили недостаток контейнерных площадок. В планах администрации города на 2022 год обустроить в поселке 3 площадки для сбора мусора. При определении места их расположения учитываются доступность, удобство для жителей и техники, которая вывозит ТКО и соблюдение санитарных норм. Участники выезда отметили, что вокруг существующих контейнеров скапливаются пакеты с ТКО, брошенные мимо контейнеров.

Также собравшиеся осмотрели спуск к озеру Заульскому. Было отмечено наличие бытового мусора на берегу водоема. Представитель администрации города пообещал в течение ближайшего времени произвести уборку территории.