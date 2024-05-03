Николай Плетнёв покидает пост руководителя Рязанского дворца молодёжи

Николай Плетнёв покидает пост директора Рязанского дворца молодёжи. По данным 7info, 2 мая он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Николай Плетнёв родился в деревне Лубянка Михайловского района Рязанской области. Образование – высшее профессиональное, в 1982 году окончил Московский ордена Трудового Красного знамени государственный институт культуры. Работу в качестве директора Дворца культуры Рязанского нефтезавода (позже – муниципальное учреждение культуры «Дворец молодежи г. Рязани» и муниципального автономного учреждения культуры «Дворец молодежи города Рязани») начал в 1990 году.

В 2016 году удостоен звания «Почётный гражданин города Рязани».