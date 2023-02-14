Жители Екатеринбурга пожаловались, что сгоревшая остановка «Университет путей сообщения» на Готвальда превращается в свалку, написал E1.RU.

Сам инцидент произошел 25 января. Ранее в остановочном комплексе продавали продукты питания. Теперь на месте остановки — руины.

«Теперь все кидают на кучу. Я с дочкой каждый день езжу на автобусе, и мне неприятно это видеть, стыдно за Россию», — рассказала местная жительница.

По ее словам, на остановке ни одной урны, да и до пожара некуда было бумажку кинуть.

Журналисты портала запросили информацию в мэрии Екатеринбурга о судьбе сгоревшей остановки.