Вторник, 14 февраля, 2023
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Жители Екатеринбурга превращают сгоревшую остановку в свалку

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Жители Екатеринбурга пожаловались, что сгоревшая остановка «Университет путей сообщения» на Готвальда превращается в свалку, написал E1.RU.

Сам инцидент произошел 25 января. Ранее в остановочном комплексе продавали продукты питания. Теперь на месте остановки — руины.

«Теперь все кидают на кучу. Я с дочкой каждый день езжу на автобусе, и мне неприятно это видеть, стыдно за Россию», — рассказала местная жительница.

По ее словам, на остановке ни одной урны, да и до пожара некуда было бумажку кинуть.

Журналисты портала запросили информацию в мэрии Екатеринбурга о судьбе сгоревшей остановки.

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