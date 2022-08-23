Женщина задержана за истязания 10-летнего сына

Во Владивостоке следственные органы завели уголовное дело на 33-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

По данным следствия, подозреваемая систематически била, оскорбляла, лишала сна своего 10-летнего сына. Семья живёт в доме на улице Кузнецова. В декабре 2021 года мать кинула в ребёнка кухонный нож, ранив его в спину. В июле этого года женщина избила ребёнка проводом, руками и ногами.

Следователи считают, что жительница Владивостока причиняла мальчику не только физические, но и психические страдания.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о помещении под стражу.