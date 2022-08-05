Заслуженная учительница скончалась на Урале, 12 часов ожидая медпомощь

Следственный комитет начал проверку сообщений в СМИ о том, что 73-летней жительнице Верхней Туры долгое время не оказывали медпомощь, из-за чего женщина умерла, сообщает региональное СУ СК РФ.

По информации уральских СМИ, 73-летней жительнице Верхней Туры, заслуженному учителю русского языка, стало плохо, ей вызвали скорую медпомощь, которую она ждала впоследствии 7 часов. После того, как пенсионерку доставили в больницу Красноуральска, там ее отказались принимать из-за отсутствия специалистов. Женщину направили в больницу Нижнего Тагила, где она ждала помощи еще пять часов в приемном покое и ночью умерла. Дочь погибшей обратилась с жалобой в Минздрав Свердловской области.

«Накануне в ряде средств массовой информации размещены публикации о том, что 73-летняя жительница города Верхней Туры скончалась в нижнетагильской больнице спустя несколько часов ожидания медицинской помощи. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства инцидента, принимаются меры к опросу родственников умершей пенсионерки и медицинских работников, добавили в пресс-службе.