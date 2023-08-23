За убийство женщины в лесополосе задержан 37-летний мужчина

В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве женщины, сообщила пресс-служба регионального следственного управления С РФ.

Тело 34-летней жительницы Заводского района Орла было найдено в лесопосадке. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 У РФ (убийство).

За совершение преступления задержан 37-летний уроженец Узбекистана. Мужчина рассказал, что 31 июля в лесопосадке поссорился со своей знакомой из-за ревности. Подозреваемый нанёс жертве резаные раны шеи и других органов, от которой она скончалась на месте.

Задержанный на месте показал, как наносил удары. Следствие просит суд арестовать мужчину.