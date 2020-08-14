Жители Ставрополья требуют справедливого суда для задавившего девушку подростка

Жители Ставропольского края массово вышли на улицу и потребовали справедливого суда для виновника ДТП, который задавил 15-летнюю девушку. Подозреваемым является подросток из цыганской диаспоры.

Вызвавшее широкий резонанс в обществе ДТП случилось в селе Кочубеевском. Момент ЧП был заснят на видео. При просмотре кадров можно заметить, как водители двух легковушек устроили гонки на территории населенного пункта. В это время дорогу переходила 15-летняя девушка. Во время обгона один из соревновавшихся в скорости автомобилистов сбил пешехода.

Автомобили после ЧП остановились. Переживающие подростки вышли и стали проверять, как себя чувствует потерпевшая. Поняв, что девушка умерла, виновник ДТП решил сбежать.

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Он объяснил после задержания, что скрылся, потому что боялся ответственности. Расследование по факту произошедшего продолжается, пишет РЕН ТВ.