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Житель Тюменского региона коллекционирует верблюдов

Мужчина, проживающий в Тюменском регионе, занимается коллекционированием верблюдов. Информация об этом появилась на странице канала Мэш в соцсети Вконтакте.

Сергей начал свою деятельность 5 лет назад. Тогда он привез в Россию из Казахстана 9 детенышей верблюда. Они быстро выросли. В 2020 году у них уже должны появиться потомки.

Житель Тюменской области останавливаться на достигнутом не планирует. Он собирается вырастить стадо верблюдов в тысячу голов. Причем мужчина не собирается пускать их на мясо – Сергею нравится видеть около своего дома экзотических животных.

Фото и видео: канал Мэш

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