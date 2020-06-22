Житель Москвы погиб, вешая портрет Сталина

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В Москве мужчина погиб, вешая портрет Иосифа Сталина. Изображение 64-летний москвич хотел разместить в подъезде.

ЧП произошло на Борисовском проезде. Пожилой житель столицы взял портрет Сталина, стремянку, молоток и гвоздь. Проделав нужные манипуляции, мужчина почти завершил свое дело. Он стал вешать портрет на место, когда оступился и рухнул со стремянки. После инцидента его срочно отвезли в медучреждение.

Медики пытались спасти мужчину от смерти на протяжении нескольких недель, однако выжить потерпевшему все равно не удалось. Его сгубили открытая черепно-мозговая травма и кровоизлияние, пишет «Комсомольская правда».