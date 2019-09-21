Задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске

Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи на вокзале города Брянска. Это коллега погибших, 31-летний водитель-фельдъегерь спецсвязи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса. По версии следствия, в четверг, 19 сентября, около 10 часов вечера он, находясь в отделе спецсвязи в городе Брянске, завладел оружием коллег, убил их, после чего похитил более 7 миллионов рублей. Уходя из комнаты, подозреваемый забрал с собой носитель информации с записями камер видеонаблюдения, после чего устроил неудачную попытку поджога.



По дороге домой мужчина выбросил свою одежду, а также диск с видеозаписями. Оружие и деньги он спрятал на территории своего домовладения.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

