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Задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске

Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи на вокзале города Брянска. Это коллега погибших, 31-летний водитель-фельдъегерь спецсвязи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса. По версии следствия, в четверг, 19 сентября, около 10 часов вечера он, находясь в отделе спецсвязи в городе Брянске, завладел оружием коллег, убил их, после чего похитил более 7 миллионов рублей. Уходя из комнаты, подозреваемый забрал с собой носитель информации с записями камер видеонаблюдения, после чего устроил неудачную попытку поджога.

По дороге домой мужчина выбросил свою одежду, а также диск с видеозаписями. Оружие и деньги он спрятал на территории своего домовладения. 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 

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