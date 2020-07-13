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Новости мираПроисшествия

В Сети показали момент гибели блогера Diablo R1

Иван Федоров

Популярный мотоблогер Diablo R1 разбился насмерть под Тамбовом 24 июня. Недавно в Сети появилась запись момента гибели мужчины.

Погибший блогер в тот день ехал по автодороге Тамбов – Волгоград. На одном из поворотов байкер решил обогнать по встречке грузовую машину. Он не увидел фуру, ехавшую навстречу. На огромной скорости мотоцикл блогера вылетел на полосу встречного направления и протаранил большегруз. В результате ЧП произошло возгорание.

Блогер погиб от полученных во время столкновения повреждений. Теперь фанаты Diablo R1 пытаются понять, почему случилась трагедия, ведь их кумир часто гонял на мотоцикле с огромной скоростью, был опытным водителем и умел избегать неприятных ситуаций на дороге, пишет РЕН ТВ.

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