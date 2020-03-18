В России появится новый автодокумент

31 марта в России начнет работать новый ГОСТ. Он предполагает, что автомобильные компании станут выдавать «этикетку энергоэффективности» на транспортные средства. Новый документ будет выдаваться вместе с сервисной книжкой, паспортом ТС и руководством по эксплуатации авто.

Новый ГОСТ гласит, что каждый автомобиль, смотря от экологической «чистоты» получит определенный уровень энергоэффективности, его определят в один из классов от A до G (также имеется три подкласса – A++, A+ и B+). В бумаге будут расписаны расход топлива и выброс углекислого газа. У электрокаров эти показатели заменят на потребляемую электроэнергию и запас хода.

Сотрудники Минпромторга отмечают, что нововведение на цену машин влиять не будет. При этом выдача бумаг будет производиться добровольно. Ожидается, что выход нового ГОСТа станет катализатором для производства энергоэффективных автомобилей, сообщает 32cars.