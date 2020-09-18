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Новости мираОбщество

В России могут ввести студенческий капитал

Иван Федоров

Представитель одной из партий Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале, сообщает РИА «Новости». 

Так, при поступлении учебные заведения высшего или среднего профессионального образования на имя каждого студента создается специальный банковский счет. На этот счет учащимся в ВУЗах будет зачисляться 500 000 рублей, а учащимся колледжей и техникумов 250 000 рублей. 

Однако и тут есть некоторые ограничения. Так, студенческий капитал смогут получить только те лица, что учатся на очной форме и поступили в учебное заведение этого уровня впервые. Кроме того, такую помощь предлагают ввести как для бюджетников, так и для платников. 

— Сегодня выпускники часто выходят из института без всего, поэтому нам необходимо вернуться к принципу «подъемных», которые выплачивали в советское время. Студенческий капитал можно будет использовать только после получения диплома и только на определенные цели: оплату проезда, первичную. аренду жилья или открытие своего дела, — замечает Федот Тимусов. 

Законопроект хотят дополнить к федеральному закону «Об образовании в РФ». Документ планируют в ближайшее время отправить в правительство.

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