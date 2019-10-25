В Петербурге экс-кассир банка грабила ювелирные магазины

МВД России предоставлено видео налетов банды Розы Аглемзяновой на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге.

По информации ведомства, женщина, разбивала молотком витрины с украшениями. Ей предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений. Как пишет портал 78.ru, злоумышленницу подозревают в хищении в августе 2009 года 11 миллионов рублей из казанского отделения коммерческого банка, в котором она работала кассиром.

С 2011 по 2017 годы банда Розы Аглемзяновой совершила 15 разбойных нападений на ювелирные салоны в разных регионах страны. Всего налетчики похитили украшений не менее чем на 120 миллионов рублей.