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Новости мираПроисшествия

В Пензе женщина танцевала на балконе топлес

Никита Брыкин

В одной и квартир многоэтажки в Гидрострое в Пензе обнаженная девушка танцевала на балконе. Об этом пишет портал «Пенза СМИ».

Сообщается, что женщины устроили дискотеку, музыка разносилась по району с четырех часов утра.

«Страна должна знать своих героев в лицо. Даже полиция их не утихомирила»,– рассказала очевидец.

По ее словам, один из девушек была обнажена и лишь немного прикрывала рукой грудь. Пританцовывая, она вышла на балкон. На заднем фоне через окно видны ее веселящиеся подруги.

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