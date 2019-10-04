В Москве недовольный клиент избил и ограбил водителя такси

21 сентября к московским правоохранителям пришел водитель такси. Мужчина сообщил, что его ограбил недовольный пассажир.

Таксист пояснил, что в утреннее время суток взял заказ на Алтуфьевском шоссе. На задний диван авто сел клиент, которого надо было доставить в переулок Маяковского. В ходе поездки с карты пассажира за услугу списали 500 рублей. После все пошло не по плану. Неподалеку от улицы Тверской таксист сказал клиенту, что доставить до нужного адреса его не сможет, так как некоторые улицы перекрыты, и проехать не получится. После этого пассажир рассвирепел, стал выталкивать шофера из салона такси, бить и требовал вернуть уплаченные денежные средства.

Кроме того, недовольный клиент увидел на панели авто 15 000 рублей. Забрав их и ударив автомобиль несколько раз, гневный пассажир ушел. По факту случившегося возбудили уголовно дело. Ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.