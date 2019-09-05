В Миассе родители погибли на глазах у сына

Следователи города Миасса ведут расследование по факту гибели мужа и жены. Женщина и мужчина умерли в конце прошлой недели.

8-летний ребенок проснулся утром и заметил, что его мать и отец лежат на полу в коридоре. Женщина 1984 года рождения не подавала признаков жизни, а ее 32-летний супруг чувствовал себя очень плохо. Мальчик позвонил своей бабушке и описал ситуацию, женщина прибыла на место и вызвала скорую помощь.

Приехавшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть матери мальчика. Буквально за час умер и ее супруг. По предварительным данным, супружеская пара скончалась от отравления наркотиками, которые они употребляли постоянно, сообщает NewsMiass.