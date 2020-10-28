В Астрахани строят два новых детских сада в густонаселенных района города, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметили на выездном совещании глава города Мария Пермякова и председатель гордумы Игорь Седов, возведение дошкольных учреждений ведется в рамках нацпроекта «Демография».

Одно из зданий, которое находится на пересечении улиц Даргомыжского и Маркина, уже возведено. Детский сад в Ленинском районе имеет 3 этажа. Как рассказал подрядчик, все работы ведутся по графику.

— На сегодняшний день полностью смонтированы стеновые панели, завершается установка окон. Кроме того, в подвальном помещении проведены сети водопровода, канализации и электричества. Специалисты приступили к устройству кровельного покрытия. Параллельно ведутся внутренние работы: монтаж перегородок, шпаклевка потолка, — говорится в сообщении.

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На рабочем совещании также обсудили вопрос устройства тротуарной плитки. При этом было учтено желание местных жителей не сужать проезжую часть.

Еще один детский сад строится в районе Бабаевского. Как рассказала глава Астрахани, учреждение будет находится на улице Бульварная и иметь 140 мест.

— Данный микрорайон – один из самых населенных, вопрос очередности стоит здесь особенно остро. В планах на следующий год решить проблему с местами в дошкольных учреждениях в микрорайоне, — рассказала Мария Пермякова.

В настоящее время подрядная организация почти возвела технический этаж. К зданию подведены электричество, вода и канализация.