В Астрахани строят два новых детских сада в густонаселенных района города, сообщает пресс-служба мэрии.
Как отметили на выездном совещании глава города Мария Пермякова и председатель гордумы Игорь Седов, возведение дошкольных учреждений ведется в рамках нацпроекта «Демография».
Одно из зданий, которое находится на пересечении улиц Даргомыжского и Маркина, уже возведено. Детский сад в Ленинском районе имеет 3 этажа. Как рассказал подрядчик, все работы ведутся по графику.
На рабочем совещании также обсудили вопрос устройства тротуарной плитки. При этом было учтено желание местных жителей не сужать проезжую часть.
Еще один детский сад строится в районе Бабаевского. Как рассказала глава Астрахани, учреждение будет находится на улице Бульварная и иметь 140 мест.
В настоящее время подрядная организация почти возвела технический этаж. К зданию подведены электричество, вода и канализация.