Убивший школьницу после отказа в интимной близости задержан

Оперативники задержали 24-летнего жителя Красноярского края, который подозревается в убийстве 16-летней школьницы в Богучанском районе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГСУСК региона.

По версии следствия, девочка опала без вести в июне 2016 года в поселке Пинчуга. В октябре 2017 были найдены закопанные останки несовершеннолетней.

Вскоре удалось установить, что к совершению преступления причастен молодой человек. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Выяснилось, что мотивом убийства послужил отказ девушки вступить с ним в интимную связь. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.