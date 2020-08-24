Подростки жестоко избили детей в Оренбурге

Установлены личности агрессивных школьниц 15-16 лет, которые напали на двух девочек 10 и 12 лет в Оренбурге. Об этом пишет портал «56orb.ru».

Инцидент произошел вечером 17 августа. Сообщается, что три подростка поругались в автобусе с двумя девочками. На улице Советской подруги догнали своих младших обидчиц, повалили на землю и стали избивать. Их оттащили от детей парни. Но даже это не остудило их пыл. Догнав еще раз девочек, они опять их начали «утюжить».

В результате у пострадавшей подозрение на сотрясение головного мозга и серьезный ушиб носа. В настоящее время по факту избиения детей проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Реклама

По результатам будет принято процессуальное решение и организована дальнейшая профилактическая работа с подростками и их родителями.