Опубликовано видео из школы, где ученик порезал преподавателя

В Ульяновске ученик восьмого класса ударил учительницу ножом в живот прямо на уроке, а потом сбежал. Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями происшествия, а также опубликовал видео с места случившегося.
Сообщается, что подросток был задержан. Пострадавшая была срочно доставлена в больницу, где ее прооперировали. Сейчас она лежит в реанимации, ее жизни уже ничто не угрожает.
По словам одноклассников злоумышленника, он решился на преступления из-за того, что преподаватель занижала ему оценки.
Отмечается, что в школе работают 23 видеокамеры, однако в учреждении отсутствует металлоискатель.
Известно, что восьмиклассник, который совершил нападение, на учете не состоял, у социального педагога не наблюдался. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В школе проводится проверка.