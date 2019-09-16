Обновленную BMW M5 заметили во время прохождения тестов

Фотошпионы отсняли обновленную BMW M5 во время тестовых испытаний. Машина была замечена на дорогах общего пользования.

Глядя на новый баварский седан, можно заметить, что спереди и сзади на машину нанесен маскировочный камуфляж. Под ним можно рассмотреть обновленный капот, доработанные лазерные фары, которые включают в себя графику светодиодных дневных ходовых огней, измененные воздухозаборники и другую нижнюю решетку. Корма также получила некоторые изменения. В первую очередь, они касаются задних фонарей и бампера.

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Информации относительно технической начинки новой BMW M5 пока что нет. Также в секрете держится точная дата показа машины, сообщает 32cars.

Фото: Motor1