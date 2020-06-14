Наталья Подольская предстала перед поклонниками в новом пошлом образе

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Известная певица Наталья Подольская выложила в Инстаграм новое фото. Его звезда сделала во время съемок нового клипа.

На снимке Наталья позировала перед фанатами с новой прической. Кроме того, на Подольской было надето кружевное откровенное белье.

Публикация певицы вызвала резонанс в рядах поклонников. Мнения разделились. Одни отметили, что кумир отлично выглядит. Другие раскритиковали Наталью за чрезмерную откровенность и отметили, что ее наряд выглядит «пошловатенько».