Насиловал под наркозом: в Петербурге осужден врач

Анестезиолог-реаниматолог отправлен в колонию за надругательство над пациентками. Врач был работником клиники «Ювента».

Доктор был признан виновным в совершении двух изнасилований, а еще в совершении насильственных действий сексуального характера, которые были совершены им четыре раза. Мужчина насиловал девушек, когда те находились под наркозом. Уточняется, что среди потерпевших есть лица, не достигшие возраста 18 лет, а также 20-летние девушки.

Доктор не признал своей вины. Решением суда его направили в колонию строгого режима на 10 лет. 6 лет он не сможет быть врачом, пишут Вести.