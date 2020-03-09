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Мужчина расстрелял человека во дворе в Новосибирске

Один из жителей Новосибирска открыл стрельбу во дворе собственного дома в Кировском районе. Инцидент попал на видео, пишет телеканал РЕН ТВ.

По предварительной версии, мужчина вышел на улицу с оружием в руках и после словесной перепалки произвел несколько выстрелов в оппонента. После этого он взял карабин за ствол и попытался использовать его в качестве дубинки.

Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли задержать злоумышленника. Оказалось, что он стрелял холостыми патронами. Сейчас устанавливается личность стрелка.

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