Красноярец вломился в автобус и подрался с водителем

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Житель Красноярска ворвался в автобус и устроил драку с шофером. После «схватки» пассажир принес извинения водителю.

С буйным пассажиром не повезло 54-летнему шоферу автобуса. Именно на его транспортное средство, а затем и на него самого набросился неадекватный житель Красноярска. Буян сперва колотил по автобусу, а затем забрался в салон и пнул водителя. Однако рулевой оказался не из робких: будучи экс-спортсменом, мужчины вытолкал нападавшего из салона автобуса.

Затем на улице произошла скоротечная драка, после которого дебошир извинился перед шофером автобуса. Никто в полицию об инциденте не заявлял, пишет РЕН ТВ.