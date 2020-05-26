Камера засняла момент крушения вертолета Ми-8 на Чукотке

Камера засняла момент падения вертолета Ми-8. Напомним, воздушное судно потерпело крушение на Чукотке, погибли четыре человека.
Видео происшествия разместили в Telegram-канале «Авиаинциденты». При просмотре можно заметить, как вертолет поднимается в воздух, его начинает крутить вокруг своей оси, а затем судно падает на землю, после чего происходит взрыв.
В Министерстве обороны отметили, что крушение могло произойти из-за технической неисправности. Проблемы возникли на высоте в 20 метров во время выполнения полета после техобслуживания, пишет РЕН ТВ.
Ранее мы писали, что вертолет Ми-8 разбился на Чукотке: есть жертвы
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