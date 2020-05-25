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Московский школьник погиб, занимаясь на турнике

Алексей Агеев
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13-летний парень погиб в Москве. Он занимался на тунике и придумывал трюк, чтобы поразить свою маму.

ЧП произошло 23 мая. Мать погибшего школьника ушла получать посылку на почте. В это время, как сообщает Регион Онлайн, парень стал изобретать новый трюк на турнике, желая удивить маму.

Когда москвичка пришла домой, она нашла сына мертвым. По факту случившегося ведется расследование. Известно, что женщины не было дома примерно 15 минут.

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