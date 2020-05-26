Вертолет Ми-8 разбился на Чукотке: есть жертвы

Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Чукотке неподалеку от аэродрома «Угольные копи». Представители Министерства обороны подтвердили факт трагедии.
По данным Минобороны, воздушное судно разбилось во время осуществления учебно-тренировочного полета. В результате крушения погибли четыре человека.
По факту случившегося ведется расследование. Выясняются обстоятельства трагедии, пишет РЕН ТВ.
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