Приморец спрятал детей от пандемии COVID-19 в лесу

39-летний отец и трое детей обнаружены живыми в Приморском крае. Все они пропали в населенном пункте Кавалерово.
В полиции уточнили, что решил спрятаться за пределами населенных пунктов от пандемии коронавируса. Однако гражданина вместе с детьми нашли и вернули домой. Теперь дети изъяты из семьи, решается вопрос по условиям содержания несовершеннолетних.
Как сообщает СУ СКР по Приморью, после пропажи людей завели уголовное дело. Ведется расследование.
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