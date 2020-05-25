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Приморец спрятал детей от пандемии COVID-19 в лесу

Алексей Агеев
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39-летний отец и трое детей обнаружены живыми в Приморском крае. Все они пропали в населенном пункте Кавалерово.

В полиции уточнили, что решил спрятаться за пределами населенных пунктов от пандемии коронавируса. Однако гражданина вместе с детьми нашли и вернули домой. Теперь дети изъяты из семьи, решается вопрос по условиям содержания несовершеннолетних.

Как сообщает СУ СКР по Приморью, после пропажи людей завели уголовное дело. Ведется расследование.

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