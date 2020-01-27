КамАЗ переехал сотрудника ДПС в ХМАО

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26 января на территории Ханты-Мансийского автономного округа случилось жуткое ДТП. Грузовик переехал инспектора ДПС.

Наезд был совершен на на 189-м километре автомобильной дороги Сургут — Нижневартовск. Момент ДТП засняли на видео. На кадрах можно увидеть, что снегоуборочный КамАЗ переезжает сотрудника полиции после того, как последнйи собирается перебежать дорогу и остановить нарушителя на легковушке.

Уточняется, что после наезда правоохранитель получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение. Информация о состоянии потерпевшего уточняется. По факту случившегося ведется проверка, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ