ГАЗ начал тестировать новый «Соболь»

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Группа ГАЗ вывела на тесты новый «Соболь Next». Полноприводный микроавтобус сфотографировали во время испытаний на дорогах всеобщего пользования в Нижнем Новгороде. Снимки были размещены в паблике RCI в соцсети ВКонтакте.

Фото — RCI

При просмотре фотографий можно заметить «Соболь 4WD», который был презентован на автошоу Comtrans-2019. Спереди заметна панель от «Газели NN». Данная часть не войдет в серию.

Фото — RCI

Уточняется, что полноприводный «Соболь Next» выйдет вместе с «Газелью NN». Сборка последней будет налажена в конце текущего года, сообщает 32cars.