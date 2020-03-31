ГАЗ начал тестировать новый «Соболь»

Алексей Агеев
Фото - RCI
Новости мира

Голая Эмили Ратаковски порадовала фанатов фотографией за шторой

28-летняя модель Эмили Ратаковски порадовала своих фанатов новым откровенным фото. Снимок звезда выложила в Инстаграме. На кадре американка позирует...
Узнать больше
Новости мира

ТПП попросит Центробанк снизить эквайринг на время эпидемии коронавируса

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ готовит письмо в Центробанк с требованием снизить максимальный размер эквайринга вдвое, до 1%, на время активной фазы распространения коронавируса в...
Узнать больше
Новости мира

Эксперты нашли связь ожирения и риска заболеть COVID-19

Эксперты полагают, что ожирение может служить катализатором для заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РГ, ссылаясь на информацию главы ассоциации специалистов интенсивной...
Узнать больше
Новости мира

Уже 70 человек вылечились от коронавируса в Москве

В Москве количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 70 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Узнать больше
Новости мира

Незнакомец изнасиловал женщину, пока она спала в гостинице

Задержан злоумышленник, которым оказался житель Сахалинской области. Он проник в комнату постоялицы в гостинице и изнасиловал ее, пишет телеканал РЕН ТВ.
Узнать больше
-

Группа ГАЗ вывела на тесты новый «Соболь Next». Полноприводный микроавтобус сфотографировали во время испытаний на дорогах всеобщего пользования в Нижнем Новгороде. Снимки были размещены в паблике RCI в соцсети ВКонтакте.

Фото — RCI

При просмотре фотографий можно заметить «Соболь 4WD», который был презентован на автошоу Comtrans-2019. Спереди заметна панель от «Газели NN». Данная часть не войдет в серию.

Фото — RCI

Уточняется, что полноприводный «Соболь Next» выйдет вместе с «Газелью NN». Сборка последней будет налажена в конце текущего года, сообщает 32cars.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанский губернатор ввёл новые меры для борьбы с коронавирусом

Новости Рязани
Для усиления мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 внесены изменения в Распоряжение губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг. Соответствующий документ...
Узнать больше

Первый рязанец, заболевший COVID-19, выздоровел и выписан из больницы

Новости Рязани
Первый рязанец, заболевший коронавирусом, выздоровел. Мужчину выписали из больницы имени Семашко. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Первый рязанец, заболевший COVID-19, выздоровел и выписан из больницы

Новости Рязани
Первый рязанец, заболевший коронавирусом, выздоровел. Мужчину выписали из больницы имени Семашко. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

Прощание с Владимиром Морозовым состоится в четверг

Новости Рязани
Напомним, бывший генеральный директор Рязанской ГРЭС, бывший депутат Рязанской областной Думы Владимир Викторович Морозов скончался на 60-м году жизни 29 марта.
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор событий от РИА "7 новостей". https://youtu.be/WwgWe7DQQlo
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

5 фильмов для весеннего настроения

Акценты
Весеннее настроение чем-то напоминает новогоднее. Это не просто предвосхищение перехода из одного состояния в другое, но и результат проделанных человеком усилий. Почувствовать...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в апреле

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в России в силу в апреле. Рассказываем о самых важных из них.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанский губернатор ввёл новые меры для борьбы с коронавирусом

Первый рязанец, заболевший COVID-19, выздоровел и выписан из больницы

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность