Эксперт сообщил, что нельзя делать при приготовлении яиц

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Пищевой технолог из Испании Марио Санчес и директор SAIA по безопасности пищевых продуктов Луис Риера рассказали, что опасно делать во время приготовления яиц. При этом эксперты отметили, что кушать разрешается лишь яйца с неповрежденной скорлупой.

Если на скорлупе есть повреждения и трещины, нужно выкинуть яйцо, ведь в него могли попасть вредоносные бактерии. Мыть яйца перед приготовлением не нужно. Достаточно их протереть. Специалисты пояснили также, как отличить испорченный продукт от пригодного в пищу.

«Если вы опускаете яйцо в воду, и оно плавает, это означает, что кутикула ослабла и в продукт поступило много воздуха. Такое бывает с несвежим продуктом. Хороший признак, если сырое яйцо опускается на дно кастрюли», – заявили эксперты.

Если вы собрались жарить яйца, это следует делать максимально старательно. Опасные бактерии уничтожаются в яйцах, если температура приготовления превышает 75 градусов, сообщается на портале Medical Note.